Los ministros de Exteriores del G7 reafirman su compromiso con la desnuclearización norcoreana

Photo : YONHAP News

Los ministros de Exteriores del G7 reiteraron el martes 23 (hora local) su compromiso con la desnuclearización completa de Corea del Norte, tras una reunión celebrada en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU. El bloque agrupa a Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Canadá.En la declaración, los responsables diplomáticos subrayaron también la necesidad de resolver de manera inmediata el problema de los ciudadanos japoneses secuestrados por el régimen norcoreano.El comunicado expresó además la preocupación de los miembros del G7 por las recientes incursiones de aviones rusos en el espacio aéreo de Estonia, Polonia y Rumanía, que calificaron de "inaceptables" por el riesgo que suponen para la seguridad internacional.Los ministros hicieron hincapié en la urgencia de aliviar el sufrimiento de la población civil en la Franja de Gaza mediante un aumento de la ayuda humanitaria y la liberación de rehenes. Al mismo tiempo, reiteraron su llamamiento a un alto el fuego inmediato entre Israel y Hamás.Por último, instaron a Irán a cumplir plenamente con sus obligaciones derivadas del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y a reanudar la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En este sentido, subrayaron la necesidad de alcanzar un acuerdo nuclear sólido, integral y jurídicamente vinculante que impida a Teherán desarrollar armas atómicas, e instaron a las autoridades iraníes a entablar un diálogo directo con EEUU para avanzar en esa dirección.