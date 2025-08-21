Photo : YONHAP News

El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró el miércoles 24 que tanto la expresión "desnuclearización de Corea del Norte" como la de "desnuclearización de la península coreana" aluden, en la práctica, a la eliminación del programa nuclear norcoreano.La puntualización respondió a la diferencia detectada entre el comunicado conjunto emitido tras la reunión trilateral de ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, celebrada el lunes 22 en Nueva York, y la nota de prensa difundida posteriormente por la propia diplomacia surcoreana. Mientras la primera declaración mencionaba la determinación de lograr la desnuclearización completa de Corea del Norte, el texto de Seúl hacía referencia al principio de la desnuclearización de la península y a la necesidad de reforzar la disuasión frente a Pyongyang.Según el ministerio, la fórmula utilizada en su escrito buscaba resaltar que dicho principio ya había sido acordado en varias ocasiones, como en la Declaración Conjunta Intercoreana de 1992 sobre la desnuclearización de la península y en la cumbre de Singapur de 2018 entre EEUU y Corea del Norte.En febrero pasado, bajo el mandato del expresidente Yoon Suk Yeol, el Gobierno informó de que había acordado con la Casa Blanca dar prioridad al uso de la expresión "desnuclearización de Corea del Norte", con el objetivo de dejar claro que es el régimen el que tiene la responsabilidad de cumplir sus compromisos.Aunque ambas fórmulas son en la práctica equivalentes, dado que el Sur no posee armas nucleares, algunos analistas apuntan que el Ejecutivo actual también tiene en cuenta la mayor resistencia de las autoridades norcoreanas a la expresión centrada exclusivamente en el Norte.