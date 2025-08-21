Yoon Suk Yeol acudirá a la primera audiencia de un nuevo proceso penal

Photo : YONHAP News

El expresidente Yoon Suk Yeol comparecerá el viernes 26 en la primera audiencia de uno de los casos adicionales presentados por el equipo del fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de investigar los cargos de rebelión.Según la defensa, al tratarse de un proceso penal independiente del juicio principal por conspiración de rebelión, la ley obliga al exmandatario a asistir a la vista inicial, que no puede celebrarse en su ausencia.La sesión está programada para las 10:15 de la mañana en el Tribunal del Distrito Central de Seúl e incluirá la presentación de cargos por obstrucción de la labor pública y abuso de autoridad. Seguidamente, la corte también evaluará la solicitud de libertad bajo fianza, en la que Yoon prevé intervenir.Desde que fue detenido de nuevo el pasado 10 de julio, el expresidente ha alegado problemas de salud para ausentarse en diez audiencias consecutivas del juicio por rebelión y ha rechazado comparecer a varias citaciones del fiscal especial. Incluso en el proceso relacionado con el presunto uso de drones para provocar una respuesta de Corea del Norte, para el que había sido convocado el miércoles 24, notificó que no asistiría sin ofrecer explicación alguna.