La Presidencia divulga por primera vez detalles de fondos especiales

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial hizo pública por primera vez información detallada sobre el uso de fondos especiales, los gastos destinados a actividades oficiales y las partidas asignadas a tareas específicas, en un esfuerzo por reforzar la transparencia en la gestión pública.El martes 23, la institución publicó en su página web los registros de ejecución de estos recursos. Aunque los fondos especiales tienen carácter confidencial, lo que impide su divulgación completa, la Presidencia explicó que decidió difundirlos para demostrar un uso responsable de los impuestos y dar cumplimiento a fallos judiciales previos.En cuanto a los gastos para actividades oficiales, recordó que hasta ahora solo se daban a conocer montos globales y ejemplos de utilización, pero que la actual Administración optó por incluir también registros desglosados por fecha. Respecto a las partidas destinadas a tareas específicas, como investigaciones, auditorías o labores de supervisión, subrayó que ningún organismo las había revelado hasta ahora, aunque el presidente Lee Jae Myung decidió incorporarlas en esta apertura.No obstante, la Oficina Presidencial puntualizó que, por motivos de seguridad nacional y por la naturaleza sensible de determinadas funciones, algunos elementos seguirán siendo reservados.