Los nacimientos aumentan más de un 7% entre enero y julio

El número de nacimientos en Corea registró un repunte durante 2025. Según datos publicados el miércoles 24 por la Oficina Nacional de Estadística, entre enero y julio se contabilizó un aumento del 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que constituye el mayor incremento interanual registrado en ese lapso.Solo en julio se produjeron 21.803 nacimientos, un 5,9% más que en el mismo mes de 2024. Con ello, el país acumula trece meses consecutivos de crecimiento en los nacimientos. La tasa de natalidad mensual se situó en 0,80 hijos por mujer, 0,04 puntos más que un año antes.El repunte estuvo acompañado de un incremento en los matrimonios, considerados un indicador adelantado de la natalidad. En julio se registraron 20.394 enlaces, un 8,4% más que en el mismo mes del año anterior. En contraste, los divorcios descendieron un 1,4%, con un total de 7.826 casos.En lo que respecta a la mortalidad, julio cerró con 27.979 defunciones, lo que supone una caída interanual del 0,7%. No obstante, el saldo natural de la población se mantuvo en negativo, con una reducción de 6.175 personas al comparar nacimientos y muertes.