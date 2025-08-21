Lee se reúne en Nueva York con los presidentes de Uzbekistán y República Checa

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung mantuvo el martes 23 (hora local) reuniones bilaterales en Nueva York con sus homólogos de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, y de la República Checa, Petr Pavel, en el marco de su visita para asistir a la Asamblea General de la ONU.Durante el encuentro con Mirziyoyev, ambos coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación y la comunicación entre sus países, con el objetivo de elevar su asociación estratégica especial a un nivel superior.Lee subrayó el potencial de crecimiento de Uzbekistán, basado en sus abundantes recursos minerales y en su población, y señaló que esa fortaleza podía complementarse con la capacidad tecnológica coreana. Asimismo, expresó la voluntad de ampliar la colaboración en transporte e infraestructuras, incluidos ferrocarriles, aeropuertos y carreteras, así como en el suministro de minerales críticos.Los dos dirigentes acordaron también mantener una estrecha coordinación de cara a la cumbre Corea-Asia Central que Seúl prevé organizar el próximo año.Más tarde, Lee se reunió con el líder checo, Petr Pavel. En la conversación, el mandatario surcoreano recordó que 2025 marcará el 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el 10º de la asociación estratégica entre ambas naciones, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo los vínculos bilaterales sobre la base de valores democráticos compartidos.Pavel, por su parte, destacó la firma en junio del contrato definitivo para la construcción de una nueva central nuclear en Dukovany, que refleja la confianza depositada en las empresas coreanas. Lee agradeció ese respaldo y manifestó su expectativa de que la cooperación bilateral se extienda más allá del ámbito nuclear hacia sectores como los semiconductores, los vehículos eléctricos y la defensa, en beneficio mutuo.