EEUU insiste en la desnuclearización pese a la oferta condicionada de Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que su política hacia Corea del Norte continúa centrada en lograr la desnuclearización completa del país, pese a que el líder norcoreano, Kim Jong Un, haya manifestado su disposición a retomar el diálogo con Washington bajo la condición de que se descarte dicha exigencia como requisito previo.Según informó la agencia Reuters el martes 23 (hora local), un alto cargo del Departamento de Estado subrayó que la postura de la Casa Blanca no ha cambiado y añadió que, por el momento, Trump no contempla un encuentro con Kim.Estas declaraciones se producen un día después de que los ministros de Exteriores de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón reafirmaran en Nueva York, en el marco de una reunión trilateral, su compromiso con la desnuclearización. Asimismo, se suman al hecho de que el propio mandatario estadounidense evitara cualquier mención a Pyongyang en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.Por su parte, los medios estatales norcoreanos informaron que, en una intervención ante la Asamblea Popular Suprema el pasado domingo 21, Kim recordó positivamente su relación personal con Trump y sugirió que, si Washington abandona lo que calificó como "obsesión irracional" con la desnuclearización y acepta la realidad, el régimen no tendría objeciones a reanudar conversaciones.