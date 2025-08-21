Corea abre el debate sobre la semana laboral de 4,5 días

Photo : KBS News

Corea ha puesto en marcha un mecanismo de diálogo tripartito entre sindicatos, empresarios y Gobierno para debatir la posible implantación de la semana laboral de 4,5 días.El denominado Equipo de Promoción de la Hoja de Ruta para la Reducción de la Jornada Laboral Real celebró el miércoles 24 su primera reunión con el objetivo de acercar el tiempo de trabajo del país al promedio de la OCDE. En 2024, los coreanos trabajaron una media de 1.859 horas anuales, 151 más que la media de la organización, fijada en 1.708 horas.El grupo no solo abordará la reducción de la semana laboral y el fomento de las vacaciones anuales, sino también posibles reformas legales e institucionales dirigidas a mejorar la productividad, elevar la tasa de empleo y favorecer la conciliación entre la vida personal y profesional.En el proceso participan la Federación de Sindicatos de Corea (FKTU), la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la Federación de Empleadores de Corea y la Federación de Pequeñas y Medianas Empresas.Durante los próximos tres meses, el equipo prevé organizar encuentros sobre el terreno y foros públicos con el fin de presentar una hoja de ruta para la reducción efectiva de la jornada laboral.El ministro de Trabajo, Kim Young Hoon, subrayó que acortar el tiempo de trabajo es una herramienta clave para afrontar desafíos estructurales como la baja natalidad, el envejecimiento de la población y la expansión de la inteligencia artificial, y destacó la importancia de que sindicatos, empresarios y la Administración trabajen de manera conjunta en esta dirección.