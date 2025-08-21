El Gobierno promete defender a las empresas coreanas en las negociaciones con EEUU

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales, Yeo Han Koo, aseguró que el Gobierno está haciendo todo lo posible por reflejar la postura de las empresas coreanas en las conversaciones arancelarias con Estados Unidos.El alto funcionario viajó el martes 23 a Kuala Lumpur (Malasia) para participar en la reunión de ministros de Economía de la ASEAN y mantener un encuentro con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. Antes de su partida, Yeo subrayó que el Ejecutivo es plenamente consciente de las dificultades a las que se enfrentan las compañías coreanas en sectores como el acero y los semiconductores, y recalcó que la delegación intentará defender al máximo los intereses nacionales en el diálogo con la Casa Blanca.La reunión se celebra apenas una semana después del encuentro previo entre ambos negociadores en Washington, convocado con el objetivo de reactivar las conversaciones posteriores al acuerdo marco alcanzado en julio, que permanecen estancadas. La cita en Malasia representa así la continuación de esas discusiones, con la expectativa de avanzar en los asuntos pendientes de la agenda bilateral.