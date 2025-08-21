Las ventas de fideos picantes Buldak Bokkeum Myeon superan las 8.000 millones de unidades

Photo : YONHAP News

La empresa Samyang Foods anunció el miércoles 24 que las ventas acumuladas de su serie de fideos instantáneos picantes Buldak Bokkeum Myeon han superado los 8.000 millones de unidades.El producto, lanzado en 2012, ha registrado un crecimiento sostenido gracias a la fuerte demanda internacional. En 2023 alcanzó los 5.000 millones de unidades vendidas, en 2024 superó los 7.000 millones y, en lo que va de este año, ya ha sobrepasado la barrera de los 8.000 millones.Según la compañía, el éxito de la marca radica en haber convertido el consumo de estos fideos en una experiencia intensa y desafiante, especialmente atractiva para los consumidores que buscan retos en torno al picante.Con el auge global de la gastronomía coreana, Samyang ha expandido su presencia a más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, China, diversas naciones del sudeste asiático y varios mercados europeos, consolidándose como uno de los principales referentes en la internacionalización del ramyun coreano.De cara al futuro, la empresa planea reforzar su capacidad de producción con la construcción de una segunda planta en la localidad de Miryang y garantizar un suministro estable frente a la creciente demanda mundial. Además, prevé inaugurar una fábrica en China en 2027 y continuar desarrollando productos adaptados a cada mercado, así como nuevas colaboraciones con distintos contenidos para ampliar su alcance global.