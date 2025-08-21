Jueves lluvioso en gran parte de Corea

Photo : YONHAP News

La lluvia que comenzó el miércoles 24 en el sur del país se fue extendiendo al resto del territorio y se prevé que continúe durante la jornada del jueves 25 en la mayor parte de Corea.Según las previsiones, el volumen acumulado en dos días podría superar los 100 milímetros en el área metropolitana de Seúl y en las regiones de Chungcheong y de Jeolla. En la provincia de Gangwon se estiman hasta 80 milímetros; en Gyeongsang, alrededor de 60; y en la isla de Jeju; cerca de 40 milímetros.En cuanto a las temperaturas, se espera que el jueves por la mañana oscilen entre 17ºC y 24ºC, mientras que por la tarde se situarán entre 25ºC y 29ºC.