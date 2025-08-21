El KOSPI cierra la jornada a la baja tras marcar un nuevo máximo intradía

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el miércoles 24 con pérdidas, pese a haber alcanzado un nuevo máximo histórico durante la jornada.El indicador abrió en 3.492,03 puntos, un 0,1% más que el martes, y llegó a marcar un récord intradía de 3.497,95 puntos, superando el nivel registrado en la sesión previa. No obstante, el impulso inicial se desvaneció y el KOSPI terminó retrocediendo un 0,40%, hasta 3.472,14 puntos, con lo que puso fin a una racha de tres días consecutivos al alza.El índice tecnológico KOSDAQ también concluyó en terreno negativo, al caer un 1,29% y situarse en 860,94 puntos, la segunda jornada seguida de descenso.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 4,9 unidades y se cotizó a 1.397,5 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.