Corea e Italia se comprometen a estrechar los lazos bilaterales

El presidente Lee Jae Myung se reunió el miércoles 24 en Nueva York con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en el marco de la Asamblea General de la ONU.Según informó la Oficina Presidencial en un comunicado, durante el encuentro Lee subrayó los puntos en común entre ambas naciones, como su posición geográfica estratégica y el carácter de sus pueblos, y abogó por una colaboración más estrecha y mutuamente beneficiosa en ámbitos como la inteligencia artificial y la defensa.Por su parte, Meloni destacó el potencial de un mayor intercambio económico bilateral y manifestó su deseo de visitar Corea próximamente para impulsar una asociación práctica. Asimismo, invitó a Lee a realizar una visita oficial a Italia cuando su agenda lo permita.Ambos líderes coincidieron en que sus países han desempeñado un papel constructivo en la escena internacional y mantienen posturas afines ante cuestiones globales relevantes. En este sentido, se comprometieron a profundizar sus lazos y a ampliar la cooperación en distintas áreas.