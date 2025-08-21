Lee Jae Myung preside un histórico debate de la ONU sobre IA y paz

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung lideró el miércoles 24 (hora local) un debate abierto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas centrado en inteligencia artificial (IA), paz y seguridad internacional. Corea del Sur ejerce en septiembre la presidencia rotatoria del órgano y es la primera vez que un mandatario coreano dirige una sesión de este organismo de la ONU.La reunión abrió con una intervención del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tras la cual tomaron la palabra los representantes de los Estados miembros y países invitados.En su discurso, Lee citó al científico Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la IA, quien ha comparado el avance de esta tecnología con "criar un cachorro de tigre". El dirigente advirtió de que esa criatura puede convertirse en un animal salvaje capaz de devorar a la humanidad o, por el contrario, en un ser dócil y beneficioso, como el personaje de Derpy, de la película de animación "K-pop Demon Hunters".De este modo, subrayó que el futuro de la IA dependerá de cómo la humanidad decida desarrollarla y utilizarla, y alertó de que una respuesta inadecuada podría ampliar la brecha tecnológica y profundizar desigualdades ya existentes.Lee instó a la comunidad internacional a unirse para fijar directrices comunes que garanticen un uso seguro y responsable de la IA. Según señaló, si las máquinas llegasen a destruir a la humanidad, como advierten algunos científicos y futurólogos, será porque la humanidad fracasó en acordar normas compartidas.El presidente destacó el papel esencial de la ONU y, en particular, del Consejo de Seguridad para encauzar este proceso, y explicó que, bien empleada, la IA puede ser una herramienta eficaz para prevenir conflictos, vigilar la proliferación de armas de destrucción masiva y salvaguardar la paz. Sin embargo, advirtió de que perder el control sobre esta tecnología podría derivar en un mundo distópico, amenazado por la desinformación, el terrorismo y los ciberataques.Para concluir, Lee afirmó que la IA representa una transición histórica y que la humanidad se encuentra ante un punto de inflexión para defender los valores universales y avanzar hacia un progreso compartido.