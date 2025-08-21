Lee Jae Myung y Karol Nawrocki exploran vías para reforzar la cooperación en defensa

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung se reunió el miércoles 24 con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, en el marco de la Asamblea General de la ONU.Según informó la Oficina Presidencial, los mandatarios analizaron fórmulas para ampliar la cooperación en la industria de defensa, dado que Polonia se ha consolidado como un destino clave para las exportaciones de armamento coreanas.Lee y Nawrocki reconocieron los avances alcanzados en la colaboración bilateral en materia de defensa y acordaron fortalecerla con el fin de generar beneficios mutuos para las empresas de ambos países.Durante la cumbre, Lee expresó su interés en una asociación más estrecha en el programa de adquisición de submarinos de Polonia. El Grupo Hanwha, uno de los principales conglomerados de Corea, ha promovido activamente el proyecto Orka impulsado por Varsovia, que contempla la compra de entre tres y cuatro submarinos de 3.000 toneladas, por un valor estimado superior a tres billones de wones.Además, los dos líderes intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones de seguridad regional, incluidas la situación en la península de Corea y la guerra en Ucrania.