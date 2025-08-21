Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung instó a que Corea y Estados Unidos mantengan la "racionalidad comercial" como principio rector en las negociaciones en curso entre ambos países.Durante su visita oficial a Nueva York, Lee se reunió con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, con el objetivo de desbloquear los puntos de fricción que dificultan los avances en materia comercial.El mandatario subrayó que la relación bilateral no debe limitarse al ámbito militar, sino reforzarse también en el económico, y destacó la necesidad de una cooperación estrecha para impulsar progresos concretos. Asimismo, expresó su deseo de que los debates en materia de seguridad evolucionen de forma positiva y el diálogo en marcha sobre comercio y aranceles concluya de manera satisfactoria.Lee señaló que los ajustes relacionados con el paquete de inversiones coreanas en EEUU deberían realizarse con criterios de racionalidad comercial, buscando beneficios mutuos para los intereses nacionales de ambos países. En este contexto, puntualizó que la economía coreana es distinta de la japonesa en aspectos como la escala y los flujos de divisas, por lo que pidió tener en cuenta estas diferencias a la hora de definir los acuerdos.Por su parte, Bessent reconoció que toda relación puede enfrentar obstáculos, pero manifestó su confianza en que Seúl y Washington sabrán superar sus diferencias y alcanzar el mejor resultado posible para ambas naciones.