Un evento empresarial previo al APEC concluye con la firma de numerosos contratos

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Industria, Comercio y Energía, junto con la Agencia Coreana de Promoción del Comercio y las Inversiones (KOTRA), celebró un encuentro empresarial como actividad previa a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se inaugurará en Gyeongju a finales de octubre.El evento, que tuvo lugar en la misma ciudad del miércoles 24 al jueves 25, reunió a unas 500 compañías de Corea y de otros países miembros del APEC con el objetivo de facilitar contactos directos entre empresas locales y potenciales compradores extranjeros. Los sectores con mayor presencia fueron bienes de consumo, materiales y equipos industriales, así como sistemas y servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones.Entre los asistentes internacionales destacaron la corporación minera estatal de Chile, ENAMI, interesada en cooperar en proyectos de explotación y desarrollo de litio, y la compañía estadounidense de infraestructuras eléctricas National Grid, que expresó su disposición a colaborar con firmas coreanas del sector energético.Según informaron los organizadores, el encuentro concluyó con la firma de contratos de exportación valorados en más de 30,1 millones de dólares, además de diversos memorandos de entendimiento destinados a reforzar los intercambios comerciales. Entre los acuerdos más relevantes figuran un contrato con una empresa canadiense para suministrar servicios de información sobre riesgos viales basados en inteligencia artificial, la exportación de equipos de teleeducación a Egipto y un proyecto con la Municipalidad de Lima (Perú) para la potabilización de agua.