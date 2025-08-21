Seúl y Washington revisan avances para el traspaso del mando militar en tiempos de guerra

Photo : YONHAP News

Corea y Estados Unidos evaluaron esta semana los progresos en el proceso de transferencia del mando militar en tiempos de guerra de las fuerzas estadounidenses a las surcoreanas, según informaron el jueves 25 las autoridades militares de Seúl.Durante la 27ª edición del Diálogo sobre Defensa Integrada, celebrada entre el martes 23 y el miércoles 24, ambas delegaciones coincidieron en que el traspaso avanza de forma sostenida y conforme al plan previamente acordado, cuyo objetivo es completar la entrega del mando bajo condiciones específicas pactadas entre los dos aliados.Los participantes analizaron también la situación de seguridad en la península coreana, con especial atención a la creciente sofisticación de las armas nucleares y los misiles de Corea del Norte, así como a la intensificación de la cooperación militar del régimen con Rusia.En relación con el sistema de defensa combinada que mantienen Seúl y Washington, los representantes subrayaron la importancia de llevar a cabo pruebas y simulacros para reforzar el nivel de preparación militar ante un entorno de seguridad internacional cada vez más complejo. En este contexto, acordaron fortalecer los ejercicios conjuntos en materia de defensa espacial, interceptación de misiles y ciberseguridad.