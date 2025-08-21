EEUU despliega por primera vez su sistema de defensa aérea IFPC en Corea

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha instalado por primera vez fuera de su territorio el sistema de defensa aérea de Capacidad de Protección por Fuego Indirecto (IFPC) en Corea del Sur, según revelan imágenes difundidas por el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa (DVIDS), el archivo oficial de fotografías y vídeos del Departamento de Defensa estadounidense.En las fotografías, tomadas en la base aérea de Osan, aparece el jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU, el general Randy George, junto a una plataforma de lanzamiento de misiles tierra-aire. La descripción que acompaña las imágenes identifica el equipo como una "plataforma para IFPC en zona de despliegue de misiles Patriot".El IFPC es un sistema móvil de armas terrestres diseñado para reforzar la defensa aérea y neutralizar amenazas como cohetes, artillería, drones y misiles de crucero subsónicos. El dispositivo incorpora un radar de 360 grados capaz de detectar riesgos a baja altitud y derribar objetivos mediante misiles interceptores.La elección de Osan como primer emplazamiento internacional de este sistema se interpreta como parte de la estrategia de la Casa Blanca para fortalecer el escudo defensivo en la península coreana ante la creciente capacidad armamentística de Corea del Norte y el desarrollo de unidades de drones y misiles por parte de China.