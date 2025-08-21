El ministro de Reunificación admite la existencia de dos Estados en la península coreana

Photo : YONHAP News

El ministro de Reunificación, Chung Dong Young, ha reconocido que Corea del Sur y Corea del Norte funcionan como dos Estados separados de facto, aunque ha subrayado que ello no implica que la división de la península sea permanente.Durante una mesa redonda con periodistas celebrada el jueves 25, Chung señaló que ambas Coreas actúan como Estados independientes desde el punto de vista del derecho internacional y que la mayoría de los ciudadanos en el Sur percibe al Norte como un país aparte. No obstante, matizó que esta definición responde a una visión pragmática del estatus político y diplomático del régimen y que no supone aceptar una separación definitiva del pueblo coreano.En relación con el programa nuclear de Pyongyang, el ministro destacó que Seúl considera urgente congelar su desarrollo y defendió que la reanudación de contactos al más alto nivel entre Corea del Norte y Estados Unidos podría representar un avance significativo para la estabilidad regional.