Los estudiantes internacionales en Corea aumentan un 21%

El número de estudiantes internacionales matriculados en universidades coreanas creció más de un 20% entre 2024 y 2025, y siete de cada diez cursan programas de grado, máster o doctorado.Según datos del Ministerio de Educación, alrededor de 253.000 alumnos extranjeros cursan actualmente estudios superiores en Corea, lo que supone un incremento del 21,3% respecto al año anterior. De ellos, 179.000 están inscritos en programas de grado, máster o doctorado, un 22,6% más que en 2024.Un fenómeno destacable es el cambio en las áreas de estudio elegidas. Cada vez más alumnos internacionales optan por carreras de ciencias e ingeniería, mientras disminuye ligeramente el interés por las humanidades y las ciencias sociales. En comparación con 2024, la proporción de quienes se forman en disciplinas científicas y de ingeniería pasó del 21,4% al 23,9%, mientras que la de humanidades y ciencias sociales bajó del 64,8% al 63,9%.Otro dato significativo es la descentralización geográfica de la población estudiantil extranjera. Aunque Seúl y su área metropolitana siguen concentrando la mayoría de alumnos, crecen los campus fuera de la capital. La provincia de Chungcheong del Norte registró el mayor aumento, al duplicar el número de alumnos internacionales: de 5.053 en 2024 a 10.537 en 2025.