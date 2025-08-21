El Gobierno amplía a 16 los idiomas del portal de apoyo a familias multiculturales y extranjeras

Photo : YONHAP News

El Instituto Coreano para la Familia Saludable, dependiente del Ministerio de Igualdad de Género y Familia, anunció el jueves 25 que ampliará el servicio multilingüe de su portal de apoyo Danuri, dirigido a familias multiculturales y residentes extranjeros en Corea.A partir del viernes 26, la plataforma ofrecerá información en 16 idiomas, tres más que los 13 disponibles hasta ahora.El portal incluye contenidos prácticos sobre visados, ciudadanía y naturalización, cultura coreana, embarazo y crianza, educación, servicios sanitarios, seguridad social y empleo.Con el objetivo de aumentar su alcance y accesibilidad, el instituto ha firmado un acuerdo de colaboración con organismos relacionados e instituciones asociadas para reforzar la promoción de Danuri y facilitar que más usuarios conozcan y utilicen sus recursos.