Viernes nublado y con lluvias en el sur del país

Photo : YONHAP News

El viernes 26 se esperan cielos nublados y lluvias en las zonas más meridionales del país, incluida la isla de Jeju. Según los pronósticos, las precipitaciones oscilarán entre 5 y 20 milímetros a lo largo de la jornada.Las temperaturas se situarán entre 14ºC y 23ºC por la mañana y alcanzarán máximas de 25ºC a 29ºC por la tarde. En el extremo sur, la sensación térmica podría rondar los 31ºC.La calidad del aire será buena, en general, aunque no se descarta un aumento temporal de esmog en el oeste del territorio debido a la llegada de micropolvo procedente de regiones vecinas. Sin embargo, se prevé que los niveles de partículas en suspensión vuelvan a la normalidad por la tarde.