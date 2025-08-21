La nueva película de Park Chan Wook arrasa en la taquilla coreana

Photo : YONHAP News

La última película del director Park Chan Wook, "No Other Choice" ("No hay otra opción", en español), se estrenó el miércoles 24 en Corea con un debut de más de 330.000 espectadores, colocándose directamente en el primer puesto de la taquilla nacional.El filme llega a los cines del país tras recibir elogios de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Venecia y en el Festival de Toronto, además de haber inaugurado el Festival Internacional de Cine de Busan.Basada en la novela "The Ax" ("El hacha"), del escritor estadounidense Donald E. Westlake, la historia sigue a Mansu, un hombre cuya vida da un vuelco inesperado cuando parecía disfrutar de una estabilidad plena. De repente, es despedido de forma fulminante y, para no perder a su familia ni su casa, que considera su mayor tesoro, toma una decisión extrema: eliminar a sus competidores en la búsqueda de empleo."No Other Choice" marca el regreso de Park Chan Wook a la gran pantalla tres años después de "Decision to Leave" ("La decisión de partir").