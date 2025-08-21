EEUU sanciona a una empresa y dos ciudadanos norcoreanos vinculados al tráfico de armas

Photo : YONHAP News

Estados Unidos anunció el jueves 25 (hora local) nuevas sanciones contra dos ciudadanos norcoreanos, tres birmanos y una empresa de Corea del Norte por su implicación en la venta ilegal de armamento al régimen militar de Myanmar.En un comunicado, el Departamento del Tesoro explicó que la medida se dirige a la Corporación Coreana de Desarrollo Minero (KOMID) —también conocida como Oficina General 221 y principal exportadora de armas de Pyongyang— y a la Oficina General de Reconocimiento, ambas consideradas esenciales para financiar los programas norcoreanos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos.Entre los sancionados figuran el representante adjunto de la KOMID en Beijing, Kim Yong Ju, y el oficial de inteligencia Nam Chol Ung, miembro de la Oficina General de Reconocimiento que operaba en la ciudad china de Dalian, según informó el Tesoro estadounidense.Las autoridades estadounidenses señalaron que tanto la KOMID como la Oficina General de Reconocimiento han creado empresas pantalla con presencia en distintos países para canalizar fondos ilícitos hacia Corea del Norte.En la misma acción, se incluyó en la lista de sanciones a la compañía birmana Royal Shune Lei Company Ltd., dedicada a la adquisición de armas y acusada de negociar la compra de armamento con la KOMID para el Ejército birmano. También fueron sancionados su CEO, Tin Myo Aung, y los empleados Kyaw Thu Myo Myint y Aung Ko Ko Oo.El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, advirtió que el programa ilegal de armas de Corea del Norte supone una amenaza directa para EEUU y sus aliados, y aseguró que Washington seguirá desmantelando las redes financieras que lo sustentan.