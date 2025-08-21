Chile, Hong Kong, Bangladés y Sri Lanka buscan integrarse a la RCEP

Photo : Getty Images Bank

Chile, Hong Kong, Bangladés y Sri Lanka han solicitado incorporarse a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor acuerdo de libre comercio de Asia-Pacífico, actualmente integrado por 15 países, entre ellos Corea del Sur, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda y los diez miembros de la ASEAN.El anuncio se realizó en Kuala Lumpur (Malasia) durante la reunión de ministros de Economía de la ASEAN, donde se destacó que no existen grandes objeciones a las solicitudes y que los países miembros trabajarán para facilitar el ingreso de los cuatro aspirantes.El ministro de Inversión, Comercio e Industria de Malasia adelantó que el asunto será discutido en la próxima cumbre de líderes de la RCEP, prevista para octubre, la primera que se celebrará en cinco años.