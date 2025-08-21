El ministro de Exteriores se reúne con su homólogo iraní en Nueva York

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores, Cho Hyun, se reunió el jueves 25 (hora local) en Nueva York con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, en el marco del 80º periodo de sesiones de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos responsables diplomáticos destacaron que Corea del Sur e Irán mantienen más de seis décadas de vínculos de cooperación y coincidieron en la necesidad de seguir reforzando sus lazos bilaterales.La reunión también abordó la reciente votación en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las sanciones a Irán. El 19 de septiembre se presentó una resolución destinada a mantener el levantamiento de dichas restricciones, pero fue rechazada, lo que implica que las medidas volverán a aplicarse automáticamente el sábado 27. Seúl decidió abstenerse en la votación teniendo en cuenta su relación con Teherán.En este contexto, Cho subrayó la importancia de alcanzar una solución pacífica y diplomática basada en el diálogo y expresó su esperanza de que los países implicados continúen trabajando en esa dirección.