Corea aplaza la decisión sobre la vida útil del reactor nuclear Kori-2

Photo : YONHAP News

La Comisión de Seguridad Nuclear decidió posponer la resolución sobre la extensión de la vida útil del reactor número 2 de la central nuclear de Kori, ubicada en Busan.Durante la sesión celebrada el jueves 25, los comisionados analizaron el plan de gestión de accidentes presentado para la instalación, pero advirtieron que el documento incluía explicaciones insuficientes y carecía de datos esenciales para evaluar la seguridad del reactor. Además, señalaron que el informe difería en calidad y detalle respecto al aprobado anteriormente para el modelo APR1400.Ante estas deficiencias, el organismo regulador resolvió reexaminar tanto la autorización para prolongar la operación como la aprobación del plan de gestión de accidentes, ya que ambos aspectos se superponen parcialmente. La discusión continuará en la próxima sesión, prevista para el 23 de octubre.El reactor Kori-2, con una capacidad de 685 megavatios, inició actividades comerciales el 9 de abril de 1983 y alcanzó el límite de 40 años de vida útil de diseño el 8 de abril de 2023, fecha en la que fue detenido.