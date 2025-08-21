Corea del Norte envía a un alto representante a la ONU tras siete años de ausencia

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha enviado una delegación encabezada por su viceministro de Relaciones Exteriores, Kim Son Gyong, para participar en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, según informó el viernes 26 la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).La comitiva partió de Pyongyang el jueves 25 y, de acuerdo con la información disponible, llegó esa misma mañana al Aeropuerto Internacional de Beijing-Capital para realizar una escala antes de continuar su viaje.Kim, responsable de las relaciones con organismos internacionales, tiene previsto pronunciar un discurso el lunes 29 (hora local), en la jornada de clausura del segmento de alto nivel de la Asamblea General.Será la primera vez en siete años que un representante enviado directamente desde Corea del Norte interviene en este foro. Desde 2019, tras el fracaso de la cumbre de Hanói entre Washington y Pyongyang, durante el primer mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, la participación norcoreana había quedado en manos de su embajador ante la ONU, Kim Song, sin el envío de una delegación de mayor rango.