La jefa de la diplomacia norcoreana visitará China

Photo : YONHAP News

China anunció el jueves 25 que la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, realizará una visita oficial a Beijing del sábado 27 al martes 30, invitada por su homólogo chino, Wang Yi.Será la primera vez desde su nombramiento, en junio de 2022, que Choe mantenga un encuentro bilateral con el jefe de la diplomacia china. La duración de la estancia, prevista para cuatro días, deja abierta también la posibilidad de que sea recibida por el presidente Xi Jinping.La ministra norcoreana no había viajado antes a China en solitario. Desde que asumió el cargo, ha centrado sus esfuerzos en estrechar lazos con Rusia para impulsar un acercamiento estratégico basado en la cooperación militar. Hasta ahora, sus visitas internacionales solamente tuvieron como destino territorio ruso.El desplazamiento refleja un nuevo impulso en los vínculos entre Corea del Norte y China, reactivados tras un periodo de distanciamiento, y se produce después de la presencia del líder norcoreano, Kim Jong Un, en el desfile militar celebrado el 3 de septiembre en Beijing con motivo del Día de la Victoria.Está previsto que Choe y Wang aborden la aplicación de los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre entre Kim y Xi, así como la coordinación de posiciones sobre la península coreana y la situación regional.