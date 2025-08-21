Corea ampliará a 24 horas la negociación del mercado de divisas

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció el viernes 26 que ampliará a 24 horas la operativa del mercado de divisas y pondrá en marcha un sistema de liquidación en won para operaciones en el exterior.Actualmente, solo las instituciones financieras certificadas pueden acceder al mercado a través de intermediarios locales autorizados. Aunque en julio de 2024 el horario de negociación se amplió hasta las 2:00 de la madrugada, persisten dificultades para realizar transacciones que coincidan con el horario de Estados Unidos.El nuevo plan permitirá que entidades financieras extranjeras abran cuentas en won directamente en Corea y gestionen sus operaciones sin necesidad de intermediarios. Además, el Banco de Corea habilitará una red de pagos disponible las 24 horas, lo que permitirá efectuar liquidaciones en won también durante la noche.Con estas medidas, el Ejecutivo busca facilitar el acceso de los inversores internacionales a la moneda surcoreana y reducir las barreras que hasta ahora han limitado el desarrollo de un mercado de divisas en el exterior.El Ministerio de Economía y Finanzas presentará antes de que finalice el año una hoja de ruta con los detalles técnicos y el calendario para implementar el nuevo sistema.