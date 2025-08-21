Seúl ultima preparativos para el Festival Internacional de Fuegos Artificiales

Photo : YONHAP News

Seúl se prepara para acoger el sábado 27 el Festival Internacional de Fuegos Artificiales, organizado por la compañía Hanwha, que tendrá lugar en el parque del río Han, en Yeouido.La edición de este año, bajo el lema "Light Up Together", busca transmitir un mensaje de armonía y unión. En el espectáculo participarán equipos pirotécnicos de Corea, Italia y Canadá.El show arrancará con el grupo italiano, que ofrecerá unos 15 minutos de fuegos artificiales acompañados por la música del compositor Ennio Morricone. A continuación actuará el equipo canadiense, con un montaje inspirado en bandas sonoras de películas de superhéroes. El cierre correrá a cargo del anfitrión, Corea.Las autoridades esperan la asistencia de más de un millón de personas, por lo que la Policía Metropolitana de Seúl desplegará 3.448 agentes para garantizar la seguridad y el orden público.Asimismo, se prevén restricciones de tráfico en diversas zonas aledañas. Tras el evento, estaciones de metro como Yeouinaru podrían limitar el acceso de pasajeros o permitir que algunos trenes circulen sin detenerse, según el nivel de afluencia.