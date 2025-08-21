Un buque norcoreano cruza la NLL y se retira tras disparos de advertencia

Photo : YONHAP News

Un buque norcoreano cruzó la madrugada del viernes 26 la Línea Limítrofe Norte (NLL) en el mar Amarillo y se retiró después de que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur efectuaran disparos de advertencia.Según informó el Estado Mayor Conjunto, la embarcación mercante penetró en torno a las 5:00 de la mañana en aguas situadas al noroeste de la isla de Baengnyeong y permaneció allí cerca de una hora. Llegó a adentrarse unos cinco kilómetros al sur de la frontera marítima intercoreana.El Ejército surcoreano ya seguía sus movimientos antes de la incursión y, pese a emitir repetidas comunicaciones de advertencia, el buque no alteró su rumbo. Ante la falta de respuesta, la fragata Cheonan, de la clase Daegu y que patrullaba en la zona, realizó varias decenas de disparos de advertencia.Tras la acción, el barco norcoreano viró hacia el oeste y abandonó las aguas controladas por Corea del Sur.Las autoridades militares estiman que la violación de la NLL no fue intencionada y, hasta el momento, no se han detectado movimientos inusuales de las fuerzas norcoreanas vinculados al incidente.