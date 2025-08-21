Lee presenta en Wall Street su plan para atraer inversión en Corea

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung concluyó su visita a Nueva York con la celebración del Foro de Inversión en Corea en Wall Street, epicentro de las finanzas internacionales.En su discurso, Lee aludió a la falta de transparencia del mercado como una de las principales causas del denominado "descuento Corea", que mantiene infravalorado al mercado surcoreano, y añadió que su gobierno trabajará para superar esas deficiencias y aliviar las incomodidades que enfrentan los inversores extranjeros.El mandatario adelantó que se actuará con firmeza frente a la manipulación bursátil y que se impulsará una tercera reforma de la Ley de Sociedades, con el fin de hacer más eficiente la estructura de toma de decisiones empresariales.También subrayó la necesidad de reducir los riesgos geopolíticos en la península coreana, otro de los factores que inciden en la valoración de los activos surcoreanos. Según explicó, Corea del Norte parece estar en la fase final del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, por lo que el Gobierno surcoreano insistirá en detener la producción y exportación de armas nucleares y, a largo plazo, avanzar hacia la desnuclearización.Al evento asistieron más de veinte directivos de grandes firmas financieras, entre ellos representantes de Citigroup, Pimco y JP Morgan.Tras finalizar su agenda en Estados Unidos, Lee partió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy la tarde del jueves 25 (hora local) y se espera que llegue a Seúl en la noche del viernes 26.