Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el jueves 25 (hora local) que, en el marco del acuerdo comercial bilateral, Corea debe abonar "por adelantado" los 350.000 millones de dólares que se comprometió a invertir en territorio estadounidense.Las declaraciones se produjeron en la Casa Blanca tras la firma de una orden ejecutiva relacionada con la plataforma china TikTok. Trump afirmó que, gracias a los aranceles y a los acuerdos comerciales impulsados por su Administración, EEUU está recibiendo importantes flujos de inversión extranjera de países aliados. Como ejemplo, citó a Japón, con 550.000 millones de dólares, y a Corea, con 350.000 millones.El énfasis del mandatario en que se trate de un pago anticipado ha sido interpretado como presión directa sobre Seúl, que vería condicionado el mantenimiento de beneficios arancelarios recíprocos al cumplimiento de ese compromiso financiero.En paralelo, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, encargado de liderar las negociaciones, está planteando exigencias aún más estrictas, según informó el diario 'The Wall Street Journal'. En este sentido, mientras Corea del Sur busca reducir el volumen de su inversión, Lutnick considera que Seúl debería elevar la cifra hasta equipararla con la japonesa.