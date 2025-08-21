El won cae a mínimos de cuatro meses y el KOSPI pierde el nivel de los 3.400 puntos

Photo : YONHAP News

La moneda surcoreana continuó debilitándose frente al dólar estadounidense por tercer día consecutivo y el viernes 26 descendió del umbral de los 1.410 wones por dólar, su nivel más bajo en cuatro meses.En el mercado de divisas, el won se negociaba a 1.411,2 por dólar a las 9:22 de la mañana, 10,6 wones más que el jueves 25 a las 3:30 de la tarde, al cierre de la sesión diurna.La depreciación estuvo impulsada por la fortaleza global del dólar, después de confirmarse que el PIB estadounidense creció un 3,8% en el segundo trimestre, por encima de la estimación preliminar del 3,3%, su mayor expansión desde el tercer trimestre de 2023. Este dato redujo las expectativas de recortes de tipos de interés y elevó el índice dólar un 0,70%, hasta los 98,485 puntos.A la presión cambiaria se suma la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales entre Corea y Estados Unidos.La renta variable también se resintió. A las 11:31 de la mañana, el índice de referencia, el KOSPI, cayó un 2,16% y se situó en 3.396,01 puntos, por debajo del umbral de los 3.400 por primera vez en nueve sesiones.En el mismo horario, el KOSDAQ retrocedió un 1,86%, hasta 836,60 puntos.