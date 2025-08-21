La Asamblea Nacional respalda el éxito de la cumbre del APEC en Gyeongju

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el jueves 25, por unanimidad de los 260 diputados presentes, una resolución en apoyo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará a finales de octubre en la ciudad de Gyeongju, así como en favor de la paz y la prosperidad en la península coreana.El Parlamento se comprometió a proporcionar todo el respaldo institucional necesario para que la cita contribuya a materializar la visión de "conexión, innovación y prosperidad" que promueve el foro regional.La resolución subraya que el evento debe servir para reafirmar el compromiso con la paz en la península y la estabilidad en el noreste asiático. Asimismo, busca reforzar la imagen de Corea como un destino de inversión atractivo y fiable, además de abrir nuevas oportunidades para el comercio y el intercambio internacional.El documento también destaca que el país aprovechará la proyección global de su industria cultural para consolidar su reputación como potencia creativa y que, mediante el intercambio y la colaboración, seguirá fortaleciendo su prestigio en la comunidad internacional.