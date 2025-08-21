El Parlamento votará la disolución de la Fiscalía el viernes por la tarde

Photo : KBS News

La Asamblea Nacional someterá a votación la tarde del viernes 26 una enmienda a la Ley de Organización del Gobierno que contempla, entre otras medidas, la disolución de la Fiscalía.El jueves 25, durante la presentación del proyecto en el pleno, la principal fuerza de la oposición, Poder del Pueblo, inició un filibusterismo con el objetivo de frenar su avance. El primer orador, el legislador Park Soo Min, mantuvo la palabra de forma ininterrumpida durante 17 horas y 12 minutos, superando el récord histórico de intervenciones de este tipo.En su discurso, Park criticó al gobernante Partido Democrático por haber impulsado en un breve periodo la reestructuración de 13 organismos sin consultar a la oposición. Asimismo, advirtió de que la eliminación del ministerio público podría acarrear graves consecuencias.La votación está prevista para la tarde del viernes, una vez que la formación oficialista, que cuenta con mayoría parlamentaria, ponga fin al debate en el hemiciclo.El Partido Democrático ha defendido la reforma como un paso decisivo en la transformación del sistema judicial y ha subrayado que la separación irreversible entre las funciones de investigación y acusación impedirá que la Fiscalía concentre un poder excesivo.