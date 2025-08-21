Yoon afronta la primera audiencia de un nuevo juicio

Photo : KBS News

El expresidente Yoon Suk Yeol compareció el viernes 26 en la primera audiencia de un nuevo proceso judicial impulsado por el fiscal especial Cho Eun Seok, encargado de investigar los cargos de rebelión.La sesión comenzó a las 10:15 de la mañana y concluyó dos horas después. Fue la primera aparición pública de Yoon en 85 días, tras haberse negado en once ocasiones consecutivas a responder a citaciones desde su reingreso en prisión en julio pasado.El exmandatario acudió con traje azul marino, el cabello visiblemente encanecido y un aspecto más delgado que en comparecencias anteriores. Los medios solo pudieron grabar unos 30 segundos de imágenes. La grabación completa será difundida más adelante, una vez editada para eliminar información sensible.Durante la audiencia, la defensa rechazó todos los cargos y denunció que el equipo del fiscal especial incurrió en doble imputación, al volver —a su juicio— a incluir hechos vinculados con la aplicación de la ley marcial.Posteriormente, el tribunal celebró una vista sobre la solicitud de libertad bajo fianza, aunque esta no fue retransmitida. La corte explicó que su difusión podría exponer datos médicos o de carácter privado.