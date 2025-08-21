La Bolsa cierra con fuertes descensos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, cerró el viernes 26 con una caída del 2,45%, hasta situarse en 3.386,05 puntos, y encadenó tres sesiones consecutivas a la baja. Con este retroceso, el indicador perdió la barrera de los 3.400 puntos por primera vez en diez jornadas, desde el pasado 12 de septiembre, cuando finalizó en 3.395,54.El índice tecnológico KOSDAQ también se debilitó, al descender un 2,03%, hasta los 835,19 puntos, prolongando así su racha negativa a cuatro días.En el mercado de divisas, el won surcoreano se depreció frente al dólar estadounidense, que ganó 11,8 unidades y se cotizó a 1.412,4 wones por dólar a las 3:30 de la tarde.