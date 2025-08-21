El trabajador arrestado en Georgia que permaneció en EEUU será liberado bajo fianza

Photo : YONHAP News

El único trabajador que decidió no unirse al vuelo de repatriación a Corea y permanecer en Estados Unidos tras los arrestos masivos en el estado de Georgia será puesto en libertad bajo fianza. El hombre fue uno de los cerca de 300 ciudadanos coreanos detenidos a principios de septiembre por las autoridades migratorias durante una redada en una fábrica de baterías operada conjuntamente por Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.Según registros del Tribunal de Inmigración de Georgia, la medida fue aprobada el jueves 25 (hora local) y permitirá al afectado abandonar el centro de reclusión de la ciudad de Folkston una vez efectuado el pago correspondiente, un hecho que podría producirse en un plazo de 24 horas.El arrestado, identificado únicamente por su apellido, Lee, es el único de los ciudadanos coreanos detenidos en el lugar que optó por permanecer en EEUU para afrontar el proceso legal. En paralelo, está tramitando la residencia permanente en el país.Fuentes jurídicas locales consideran inusual la rapidez con la que se concedió esta fianza.