Corea cuestiona la exigencia de EEUU de invertir 350.000 millones de dólares en efectivo

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Rac, expresó su rechazo a la exigencia de Estados Unidos de que las empresas coreanas desembolsen, en efectivo y de una sola vez, los 350.000 millones de dólares comprometidos a cambio de la rebaja de aranceles.En una entrevista concedida el sábado 27, Wi señaló que, aunque la Casa Blanca insiste en que los fondos se inyecten por adelantado, una retirada de capital de tal magnitud está fuera del alcance que el país puede asumir en términos realistas, con independencia de cualquier táctica negociadora.Además, subrayó que existe un consenso interno sobre la inviabilidad de esa solicitud, compartido tanto por el Gobierno como por los principales partidos políticos. Por ello, añadió que el Ejecutivo trabaja para encontrar una alternativa.Wi reconoció también que las negociaciones comerciales entre Seúl y Washington se encuentran actualmente estancadas, aunque continúan los esfuerzos para lograr un compromiso antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Gyeongju a finales de octubre.