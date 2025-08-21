El presidente se disculpa por el incendio en un centro de datos estatal

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung pidió disculpas públicas por el incendio registrado el viernes 26 en la sede central del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS), en la ciudad de Daejeon, que provocó la interrupción de cientos de servicios gubernamentales en línea.Lee expresó su pesar el domingo 28, durante una reunión de emergencia convocada para coordinar la respuesta al siniestro, originado tras la explosión de una batería de iones de litio.El mandatario asumió su responsabilidad como máximo responsable del país y reconoció que la ciudadanía afronta importantes inconvenientes y ansiedad a causa del incendio.Asimismo, ordenó al Gobierno dar prioridad a la rápida restauración de los sistemas afectados para minimizar el impacto sobre la población. También instó a los funcionarios a mantener una comunicación transparente para informar de forma continua sobre el alcance de la interrupción y el avance de las labores de recuperación.Lee subrayó la necesidad de adoptar medidas preventivas sólidas para evitar incidentes similares en el futuro y solicitó una investigación exhaustiva que determine si hubo negligencia en la protección de la red informática nacional.