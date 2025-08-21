Restaurados 30 de los 647 servicios públicos afectados por el incendio en el NIRS

Photo : YONHAP News

Treinta de los 647 servicios gubernamentales suspendidos a raíz del incendio registrado el viernes 26 en el Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS) han sido restaurados tres días después del suceso.Según informó el Ministerio del Interior y Seguridad, entre los sistemas que han recuperado la normalidad se encuentran la gestión del carné de identidad electrónico, la banca electrónica operada por Korea Post —el servicio postal nacional—, el Sistema de Información de Gestión Portuaria, el Sistema de Administración Pública y la plataforma de Big Data sobre Salud y Atención Médica.Las autoridades explicaron que los trabajos de recuperación se están llevando a cabo con prioridad en aquellos servicios que tienen impacto directo en la seguridad, el patrimonio y la actividad económica de los ciudadanos.No obstante, aún se desconoce cuándo se completará la normalización total, ya que una parte importante de los datos se encontraba almacenada en la zona donde se originó el incendio, en la sede central del NIRS, situada en la ciudad de Daejeon.