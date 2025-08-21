El incendio en el NIRS destruyó por completo las baterías de iones de litio

Photo : YONHAP News

El incendio registrado en la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS) fue controlado tras casi diez horas de trabajo, pero provocó la pérdida total de los 384 módulos de baterías de iones de litio almacenados en el edificio.Según informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Daejeon, el fuego comenzó alrededor de las 8:20 de la tarde del viernes 26, tras la explosión de varias baterías situadas en la quinta planta. Las llamas se propagaron rápidamente y fue necesaria la intervención de más de 200 bomberos y 64 vehículos de emergencia. Gran parte del incendio quedó sofocada hacia las 6:30 de la mañana del sábado, aunque las labores para extinguirlo por completo se prolongaron debido a la complejidad de este tipo de siniestros.Los expertos explicaron que los incendios originados por baterías de iones de litio se caracterizan por una fuga térmica que resulta difícil de controlar con métodos convencionales, como los extintores de dióxido de carbono o de halón. La técnica más eficaz suele ser el uso de grandes volúmenes de agua, pero en este caso no fue posible aplicarla de forma inmediata para evitar daños en los servidores y la información almacenada. Esta limitación favoreció que la fuga térmica se extendiera, lo que causó finalmente la destrucción total de las baterías.