Pyongyang y Beijing refuerzan su sintonía en asuntos regionales y globales

Photo : YONHAP News

La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó el lunes 29 sobre el encuentro celebrado la víspera en Beijing entre la ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, y su homólogo chino, Wang Yi.Según el medio estatal, ambos responsables mantuvieron conversaciones en profundidad sobre diversos asuntos regionales y globales y lograron un "amplio consenso", aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre los temas tratados. Medios especializados especulan que el diálogo pudo haber incluido la coordinación de posturas ante posibles reuniones del presidente chino, Xi Jinping, con sus homólogos de Corea del Sur y Estados Unidos durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).La agencia destacó que Choe elogió los actos conmemorativos del Día de la Victoria sobre Japón, celebrados recientemente en Beijing, a los que calificó de "momento culminante" que demostró ante el mundo la fortaleza y el peso internacional de China. Asimismo, abogó por una cooperación bilateral.Por su parte, Wang subrayó la importancia de reforzar la comunicación entre ambas naciones para promover la paz y la estabilidad regionales.La jefa de la diplomacia norcoreana llegó a la capital china el viernes 27 y permanecerá allí hasta el martes 30.