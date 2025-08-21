La cumbre del APEC podría reactivar el diálogo entre Trump y Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

Un alto cargo del Gobierno afirmó que no se descarta la posibilidad de que la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para finales de octubre en Gyeongju, sirva de impulso para reactivar la diplomacia de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.El comentario se produjo el viernes 26 durante un encuentro informal entre miembros del Ejecutivo y corresponsales de medios coreanos en Nueva York, tras la pregunta sobre si la cita del APEC podría contribuir a que Pyongyang y Washington retomen el diálogo.El funcionario subrayó que no sería inviable que se reanudaran los contactos directos entre los dos mandatarios tras el evento en Gyeongju, a la luz de los antecedentes. En este sentido, recordó que en junio de 2019, durante su primer mandato, Trump se reunió con Kim en la aldea de la tregua de Panmunjeom, en la frontera intercoreana, después de participar en la cumbre del G20 celebrada en Japón.