Diplomáticos de alto rango de Corea del Norte y Cuba se reúnen en Nueva York

Photo : YONHAP News

El viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Kim Son Kyong, mantuvo una serie de encuentros diplomáticos en Nueva York con representantes de países considerados cercanos al régimen norcoreano. Entre las reuniones destacó la celebrada con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.Según informó el propio Rodríguez el domingo 28 a través de la red social X, la conversación se centró en los vínculos bilaterales, así como en la amistad y solidaridad que sus pueblos han mantenido durante décadas. Es el primer encuentro de alto nivel entre ambos países desde que Corea del Sur y Cuba formalizaran relaciones diplomáticas en 2024, un hecho que, según analistas, enfrió los intercambios entre norcoreanos y cubanos.Durante su estancia en Nueva York, Kim también se reunió con los cancilleres de Venezuela, Yván Gil, y de Nicaragua, Denis Moncada. Ambos Gobiernos latinoamericanos mantienen una postura crítica hacia Estados Unidos y muestran simpatía hacia Corea del Norte.Asimismo, el viceministro norcoreano sostuvo un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores de Eritrea, Osman Saleh, país que algunos analistas califican como "la Corea del Norte de África" por su aislamiento y férreo control político.