Korea Post restablece la mayoría de sus servicios tras el incendio en el centro de datos

Photo : YONHAP News

El operador postal de Corea, Korea Post, anunció el lunes 29 que ha reanudado la mayor parte de los servicios que permanecían suspendidos tras el incendio registrado la semana pasada en la sede del Servicio Nacional de Recursos de Información (NIRS), situada en la ciudad de Daejeon.La entidad explicó que la recuperación se ha llevado a cabo siguiendo el principio de priorizar los sistemas y servicios esenciales para la seguridad pública, la protección de bienes y el funcionamiento de la actividad económica. Gracias a ello, una parte significativa de las operaciones postales volverá a estar disponible próximamente, después de que ya se restablecieran los servicios financieros vinculados a la red postal.Entre los servicios que se reanudan figuran los de uso cotidiano, como el envío de cartas, paquetes y correo internacional, que volverán a estar operativos desde las 9.00 de la mañana del lunes, justo antes de la festividad de Chuseok.No obstante, algunos servicios continuarán interrumpidos, entre ellos el Express Mail Service (EMS), la tienda en línea de Korea Post, el transporte de productos frescos y el envío de paquetes de alta seguridad. Además, la compañía advirtió de que podrían producirse retrasos en algunas entregas hasta que la restauración completa de los sistemas esté garantizada.Korea Post recalcó que trabaja para asegurar la continuidad de los servicios esenciales y minimizar cualquier afectación durante la semana festiva de Chuseok.