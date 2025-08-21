El consumo de energía bate récords por el calor extremo del verano

Photo : YONHAP News

La prolongada e intensa ola de calor que azotó Corea este verano elevó la demanda eléctrica a niveles históricos y dejó un nuevo récord de consumo energético.El Ministerio de Industria, Comercio y Energía informó el lunes 29 de que entre junio y agosto el país registró un consumo máximo de 104,1 gigavatios (GW), la cifra más alta desde que existen registros. Si se excluyen los suministros procedentes de acuerdos privados de compra de electricidad y la generación de autoconsumo —como la energía solar doméstica—, la demanda alcanzó los 96 GW.La temperatura media nacional durante los meses de junio, julio y agosto fue de 25,7ºC, superando el récord previo de 25,6ºC del verano de 2024. En Seúl se contabilizaron 46 noches tropicales, es decir, jornadas en las que la temperatura mínima no bajó de 25ºC entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la mañana del día siguiente.El pico máximo de demanda eléctrica se registró el 25 de agosto, casi veinte días más tarde de lo previsto inicialmente. Las autoridades habían calculado que el mayor consumo se produciría antes, pero las lluvias de principios de mes redujeron temporalmente la necesidad de refrigeración y retrasaron el repunte.